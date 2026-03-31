『クライム101』 OFFICIAL本予告｜プライムビデオ 今年2月13日に劇場公開された、クリス・ヘムズワース×マーク・ラファロ主演の映画「クライム101」が、4月1日よりPrime Videoにて世界独占配信される。プライム会員であれば、追加料金なしに視聴できる。 「クライム101」は、犯罪小説の巨匠と呼ばれる大ベストセラー作家ドン・ウィンズロウ氏の原作を、アカデミー賞に名を連ねる名優たちの豪華競