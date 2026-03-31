『クライム101』 OFFICIAL本予告｜プライムビデオ

今年2月13日に劇場公開された、クリス・ヘムズワース×マーク・ラファロ主演の映画「クライム101」が、4月1日よりPrime Videoにて世界独占配信される。プライム会員であれば、追加料金なしに視聴できる。

「クライム101」は、犯罪小説の巨匠と呼ばれる大ベストセラー作家ドン・ウィンズロウ氏の原作を、アカデミー賞に名を連ねる名優たちの豪華競演により映画化した極上のクライムアクション・スリラー作品。

(C) 2026 Amazon MGM Studios Content Services LLC

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監督・脚本を手掛けたのは、バート・レイトン(「アメリカン・アニマルズ」)。主演のクリス・ヘムズワースとマーク・ラファロは「アベンジャーズ／エンドゲーム」以来の競演。名作「ヒート」を彷彿とさせる激しい銃撃戦やカーチェイスが展開する中で、追う者と追われる者の息詰まる対決を見事に演じた。

マーク・ラファロを始め、ハル・ベリーやバリー・コーガン、ニック・ノルティやモニカ・バルバロなど、アカデミー賞に絡む名優が圧巻の名演技を披露している。

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あらすじ

太陽に焼かれたロサンゼルスの荒涼とした風景を舞台に、「クライム101」は、101号線フリーウェイ沿いで宝石強盗を繰り返し、警察を翻弄してきた謎の泥棒デーヴィス(クリス・ヘムズワース)の物語を描く。

4年間、一度のミスもなく完璧な犯行を重ねてきたデーヴィスが、人生最大の獲物――1,100万ドル(約16億円)の宝石に狙いを定めたとき、人生の岐路に立つ保険ブローカーのシャロン(ハル・ベリー)と運命的に出会う。

しかし、高額商品を扱う保険会社に勤める彼女に共謀を持ちかけたことから、完璧だった計画に綻びが生じ始める。

犯行のパターンを見抜いた執念深いルー刑事(マーク・ラファロ)の追跡が迫る中、犯罪組織の影や警察内部の陰謀も絡み合い、緊張は高まっていく。

追う者と追われる者の境界線は曖昧になり、デーヴィス、シャロン、ルー刑事の3人は、それぞれの人生を決定づける選択を迫られることに――。