SPACE PRO【浅野てんき】モデル フォーリーフは、TANCHJIMブランドより、ポータブルDAC「SPACE PRO【浅野てんき】モデル」を発売した。価格はオープンプライスで、市場想定価格は21,000円前後。 TANCHJIMの公式キャラクター 浅野てんきのデザインを施したモデル。標準版の外観をベースに精密な加工を施した特別仕様。筐体の表裏両面にはレーザー彫刻を採用し、浅野てんき