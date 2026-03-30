SPACE PRO【浅野てんき】モデル

フォーリーフは、TANCHJIMブランドより、ポータブルDAC「SPACE PRO【浅野てんき】モデル」を発売した。価格はオープンプライスで、市場想定価格は21,000円前後。

TANCHJIMの公式キャラクター 浅野てんきのデザインを施したモデル。標準版の外観をベースに精密な加工を施した特別仕様。筐体の表裏両面にはレーザー彫刻を採用し、浅野てんき「雪の華」の世界観を表現。専用アプリ画面およびパッケージ・付属品にも「雪の華」デザインを採用している。

3.5mmステレオ出力と4.4mmバランス出力に対応し、両出力とも十分な出力特性を装備。同時接続に対応しており、3.5mm端子にマイク、4.4mm端子にイヤフォンを接続することで、音声通話とオーディオ再生を同時に行なえる。

シーラス・ロジック製のフラッグシップ級DACチップ「CS43198」を2基、独立した回路で搭載。オペアンプチップ「SGM8262」も2基搭載し、最大768kHz/32bitのPCM、DSD256までの再生に対応する。

バランス出力時だけでなくアンバランス出力時においても、「クラス最高レベルのオーディオパフォーマンスを発揮する」という。

筐体側面には、物理的なボリュームボタンとゲイン切り替えスイッチを配置。ボリュームは精密な調整が可能で、接続する機器の感度に合わせて最適な音量を提供する。ゲインは2段階から選択でき、鳴らしにくいヘッドフォンにも十分な駆動力を供給する。

筐体は航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC精密切削加工で成形。軽量かつ剛性に優れ、「内部の回路を保護すると同時に、洗練されたプロフェッショナルな外観を演出する」としている。内部は統合されたシールド構造で、スマホの電波などの外部ノイズ干渉を物理的に遮断する。

再生周波数帯域は8Hz～80kHz。ダイナミックレンジは131dB。SN比は131dB。