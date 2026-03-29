BE:FIRSTが、3月3日にぴあアリーナMMにて開催されたアコースティックライブ＜MTV Unplugged: BE:FIRST＞より「夢中」のライブ映像を公開した。エリック・クラプトン、ニルヴァーナ、オアシス、BTSなど、世界中のトップアーティストが出演し、独創的で個性あふれるアコースティックライブの源流としてその歴史を刻んできた＜MTV Unplugged＞。日本制作においてもこれまでに、宇多田ヒカル、平井堅、幾田りら、SixTONESなどが出演し