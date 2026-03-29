BE:FIRST、アコースティックライブ＜MTV Unplugged: BE:FIRST＞での「夢中」ライブ映像を公開
BE:FIRSTが、3月3日にぴあアリーナMMにて開催されたアコースティックライブ＜MTV Unplugged: BE:FIRST＞より「夢中」のライブ映像を公開した。
エリック・クラプトン、ニルヴァーナ、オアシス、BTSなど、世界中のトップアーティストが出演し、独創的で個性あふれるアコースティックライブの源流としてその歴史を刻んできた＜MTV Unplugged＞。日本制作においてもこれまでに、宇多田ヒカル、平井堅、幾田りら、SixTONESなどが出演してきたこの伝統的なステージにBE:FIRSTが出演。グループ初となるアコースティックライブを開催し、全18曲を披露した本公演のラストを飾ったのがこの「夢中」のパフォーマンスだ。
「夢中」は2025年4月より放送されていたフジテレビ系木曜劇場『波うららかに、めおと日和』主題歌として書き下ろされた楽曲。ストリーミング総再生回数は自身最速で2億回を突破し、「第67回日本レコード大賞 優秀作品賞」の授賞、「第76回NHK紅白歌合戦」での披露と多くの注目を集めてきた。多幸感に溢れ、音楽の楽しさが自然と伝わってくるようなライブ映像をぜひご覧いただきたい。
＜MTV Unplugged: BE:FIRST＞のライブ全編の模様は4月26日19時よりMTVにて放送予定。あわせて関連番組の放送も決定している。
■MTV放送情報
・『MTV Unplugged: BE:FIRST』
4月26日（日）19:00〜
【関連番組】
・『BE:FIRST Live from MTV』
5月10日（日）19:00〜20:00
・『Making of MTV Unplugged: BE:FIRST Vol.2』
5月10日（日）20:00〜20:30
・公式HP：https://www.mtvjapan.com/event/unplugged/befirst/
■MTVについて http://www.mtvjapan.com/
世界180カ国以上で展開する、世界最大級のユース向け音楽＆エンターテインメント・ブランド。世界の視聴者数は7億5千万世帯を超え、日本では約650万世帯（2021年7月末現在）。ビッグアーティストの独占映像やライブ映像、国内外のアワードやイベントなど、世界中で展開するネットワークを生かした音楽やアーティスト関連の多彩なコンテンツを、日本オリジナル編成で24時間放送中。全国のケーブルテレビ、スカパー！、ブロードバンド放送などを通じて一般のご家庭、シティホテルや飲食店等でご覧いただけます。
■「BE:FIRST ALL DAY」配信
2026年3月16日(月)配信スタート
https://avex.ffm.to/befirst_all_day
Written by SKY-HI, David Arkwright, Grant Boutin, Will Jay
Produced by SKY-HI, Grant Boutin
■ニューシングル「BE:FIRST ALL DAY」
2026年5月6日（水）リリース
CD収録内容（全形態共通）
1.BE:FIRST ALL DAY
2.タイトル未定
3.街灯
ファミリーマートクリスマスタイアップソング
4.Rain on me 〜One of the BE:ST-05 MANATO〜
【SG+DVD(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
価格 : \3,740 (税込) \3,400 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13
01.GRIT
02.Mainstream
03.Secret Garden
04.Set Sail
05.Brave Generation
06.Boom Boom Back
07.Great Mistakes
08.Sailing
09.Bye-Good-Bye
10.夢中
映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】
【SG+DVD(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
価格 : \2,915 (税込) \2,650 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞
1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-
2.街灯 -Music Video-
3.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-
4.街灯 -Music Video Behind The Scenes-
【SG(スマプラ対応)】
価格 : \1,815 (税込) \1,650 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全6種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【SG+DVD(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
【SG+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
価格 : \6,050 (税込) \5,500 (税抜)
仕様 : デジパック・三方背ケース
特典 : フォトブック
＜映像収録内容＞
1.BE:FIRST ALL DAY -Music Video-
2.街灯 -Music Video-
3.BE:FIRST ALL DAY -Jacket Shooting Behind The Scenes-
4.BE:FIRST ALL DAY -Music Video Behind The Scenes-
5.街灯 -Music Video Behind The Scenes-
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 in LOTUS STAGE 2025.9.13
01.GRIT
02.Mainstream
03.Secret Garden
04.Set Sail
05.Brave Generation
06.Boom Boom Back
07.Great Mistakes
08.Sailing
09.Bye-Good-Bye
10.夢中
映像提供 : rockin’on japan【ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025】
■ZAIKO配信情報『平安神宮御鎮座百三十年記念 BE:FIRST 奉納 Special Live』
4月18日 (土) 19:00よりZAIKOにて配信開始
配信チケット発売中
■疑似ライブ配信:4月18日 (土) 19:00 ~
■アーカイブ配信:準備が整い次第 ~ 4月27日 (月) 23:59
■チケット販売期間:3月20日 (金) ~ 4月27日 (月) 22:00まで
■チケット料金:4,800円(税込)
詳細：https://www.motherbase.co.jp/heian5/
◾️＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞
2026年5月16日（土）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム
2026年5月17日（日）OPEN15:30 / START17:30 【東京】味の素スタジアム
▼公演・チケット先行受付の詳細
https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/
関連リンク
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