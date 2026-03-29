プロ野球のファーム・リーグは29日、東、中、西地区とファーム交流戦の合わせて7試合が行われた。日本ハムはファーム交流戦の巨人戦（鎌ケ谷）に4―3で逆転勝ち。先発・柴田が1回無安打3奪三振無失点で、4番手のドラフト1位・大川（明大）が2回2安打1失点で1勝目。ドラフト2位・エドポロ（大阪学院大）が5回の1号ソロなど2安打2打点、宮崎も2安打2打点。巨人先発・戸郷は6回6安打8奪三振で3失点。育成ドラフト5位・知念（オイ