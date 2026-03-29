プロ野球のファーム・リーグは29日、東、中、西地区とファーム交流戦の合わせて7試合が行われた。

日本ハムはファーム交流戦の巨人戦（鎌ケ谷）に4―3で逆転勝ち。先発・柴田が1回無安打3奪三振無失点で、4番手のドラフト1位・大川（明大）が2回2安打1失点で1勝目。ドラフト2位・エドポロ（大阪学院大）が5回の1号ソロなど2安打2打点、宮崎も2安打2打点。巨人先発・戸郷は6回6安打8奪三振で3失点。育成ドラフト5位・知念（オイシックス）が2安打を放った。

東地区の楽天はヤクルト戦（森林どりスタジアム泉）に8―2。先発・大内が5回4安打5奪三振2失点で1勝目を挙げた。YG安田が初回に2号2ラン、陽柏翔が2安打1打点。ヤクルト先発・下川は5回6安打3失点で1敗目（1勝）。育成選手の沢野が5回の1号ソロなど2安打をマーク。

ロッテはオイシックス戦（ロッテ浦和）で17安打を放って10―1で大勝。井上が4安打3打点、茶谷が3安打1打点、石川慎が3安打だった。先発・八木は4回2安打1失点で、3番手のドラフト5位・冨士（日本通運）が2回3安打無失点で1勝目。オイシックス先発・山田大は1回3安打3失点（自責2）で2敗目を喫した。漆原が2安打。

中地区のDeNAはハヤテ戦（バッティングパレス相石スタジアムひらつか）に5―1。先発のドラフト2位・島田（東洋大）が3回2/3を1安打無失点で、5番手・若松が1回無安打無失点で1勝目を挙げた。井上が2安打。ハヤテ先発・佐藤宏は5回1安打無失点。打線は3安打に終わった。

中日は西武戦（ベルーナドーム）に8―3。先発の育成選手・森山が4回6安打3失点で、2番手・吉田が2回無安打無失点で1勝目。ロドリゲスが初回の1号3ランなど2安打、土田が2安打2打点、鵜飼とドラフト6位・花田（東洋大）が2安打1打点。西武先発・松本は5回9安打5奪三振7失点（自責6）で2敗目。仲三が初回に2号ソロを放った。育成選手の是沢が2安打。

西地区のソフトバンクはオリックス戦（タマホームスタジアム筑後）で14安打を放って10―1で大勝。育成選手の大泉が8回の1号3ランなど3安打4打点、育成選手の山下が3安打をマークした。先発・前田悠は4回0/3を4安打5奪三振1失点で、2番手・木村大が2回を無安打無失点で1勝目。オリックス先発の育成選手・宮国は4回1/3を9安打7失点（自責5）で1敗目（1勝）。平沼が2安打を放った。

阪神―広島戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）は1―1で引き分け。阪神先発・茨木は6回1/3を4安打1失点。育成選手の西純が2安打1打点をマークした。前川、藤田が2安打。広島先発の育成選手・河野は4回6安打1失点。2番手・常広が1回無安打無失点だった。林が2安打。