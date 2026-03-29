300kgの重量増に「苦労しました」ダイハツ初の本格量産BEV（バッテリー式電気自動車）の「e-ハイゼットカーゴ」は、軽商用バンの「ハイゼットカーゴ」を電動化したモデルです。働く人のためのクルマが、BEVになることで何がどう変化するのか、そしてメリットはあるのか、試乗を通じて検証していきます。【工具、充電できるじゃん！】これがダイハツ「軽商用EV」の専用装備です（写真で見る）既に多くのビジネスユーザーに支持