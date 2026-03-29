今月のブラジル代表メンバーからも漏れ、2026W杯出場が怪しくなってきたサントスFWネイマール。W杯でブラジル代表メンバーに入るにはコンディションの向上が不可欠で、まずはサントスで結果を出すしかない。もうW杯まで残された時間は少ないが、スペイン『SPORT』は最後のアピールへ驚きの案があると取り上げている。その案とは、サントスでのアウェイゲームには出場しないというものだ。近年負傷が増えているネイマールは筋肉系の