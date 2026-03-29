今月のブラジル代表メンバーからも漏れ、2026W杯出場が怪しくなってきたサントスFWネイマール。W杯でブラジル代表メンバーに入るにはコンディションの向上が不可欠で、まずはサントスで結果を出すしかない。



もうW杯まで残された時間は少ないが、スペイン『SPORT』は最後のアピールへ驚きの案があると取り上げている。



その案とは、サントスでのアウェイゲームには出場しないというものだ。近年負傷が増えているネイマールは筋肉系の故障を恐れているようで、怪我防止へ人工芝でのプレイを嫌っているという。





ネイマールは19日に本拠地で行われたインテルナシオナル戦には89分間出場し、ゴールも記録している。しかし、11日に行われたミラソウ戦、22日のクルゼイロとのアウェイゲーム2試合は欠場している。4月3日にはレモとのホームゲームがあるが、同メディアはこれには出場する可能性が高いと見ている。しかしそこからのフラメンゴ戦、コパ・スダメリカーナのデポルティーボ・クエンカとのアウェイゲーム2試合には出場しないのではないかと伝えている。ホームゲームに限れば、W杯本番までは8試合しかない。ネイマールは独自の調整法でコンディションを上げていけるのだろうか。