2026W杯へネイマールはサントスの“アウェイゲーム”にはもう出場しない？ さらなる怪我防止へ驚きの案が浮上
今月のブラジル代表メンバーからも漏れ、2026W杯出場が怪しくなってきたサントスFWネイマール。W杯でブラジル代表メンバーに入るにはコンディションの向上が不可欠で、まずはサントスで結果を出すしかない。
もうW杯まで残された時間は少ないが、スペイン『SPORT』は最後のアピールへ驚きの案があると取り上げている。
その案とは、サントスでのアウェイゲームには出場しないというものだ。近年負傷が増えているネイマールは筋肉系の故障を恐れているようで、怪我防止へ人工芝でのプレイを嫌っているという。
4月3日にはレモとのホームゲームがあるが、同メディアはこれには出場する可能性が高いと見ている。しかしそこからのフラメンゴ戦、コパ・スダメリカーナのデポルティーボ・クエンカとのアウェイゲーム2試合には出場しないのではないかと伝えている。
ホームゲームに限れば、W杯本番までは8試合しかない。ネイマールは独自の調整法でコンディションを上げていけるのだろうか。
Neymar vs Internacional.— Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) March 19, 2026
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