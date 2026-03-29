いつかマセラティの似合う大人になりたいいつかマセラティの似合う大人になりたい。それは過去何度も書いてきたことで、#11では『マセラティ・グランカブリオが好きすぎて……冬』というタイトルで試乗レポートも行っている。今回はその続編とも言える内容だ。【画像】マセラティ・グランカブリオが好きすぎて……春！『ヴェルデ・ジャーダ』の取材車全75枚きっかけは1月末に袖ケ浦フォレストレースウェイで開催された、『MCプー