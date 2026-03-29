じつに「1.5階級」2.7キロ体重超過で異例の試合開催。ハンデマッチにファンから「体つきが違う」「でかすぎる」といった不安の声が上がるなか、期待の17歳が“瞬く間”に怒涛の3ダウン。体重差をものともしない衝撃の秒殺KO勝利を飾った。【映像】「体つきが違う」ハンデマッチで衝撃KO3月28日、後楽園ホールで開催された「Krush.188」で、水谷昊代（TEAM TMT）と智史（漢塾）が対戦。K-1甲子園とK-1アマチュア両方で優勝歴の