TBSで3月26日、27日の2夜連続で放送された『ちるらん 新撰組鎮魂歌』。このたび、ドラマシリーズ「京都決戦篇」がU-NEXT独占配信でスタートしました。ドラマシリーズ「京都決戦篇」は今後、毎週金曜に最新話が更新されていく予定です。本作は、迫力あるタッチと圧倒的な画力が魅力の橋本エイジさんが漫画を担当し、『終末のワルキューレ』でも知られる梅村真也さんが原作で、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士