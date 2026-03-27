TBSで3月26日、27日の2夜連続で放送された『ちるらん 新撰組鎮魂歌』。このたび、ドラマシリーズ「京都決戦篇」がU-NEXT独占配信でスタートしました。

ドラマシリーズ「京都決戦篇」は今後、毎週金曜に最新話が更新されていく予定です。

本作は、迫力あるタッチと圧倒的な画力が魅力の橋本エイジさんが漫画を担当し、『終末のワルキューレ』でも知られる梅村真也さんが原作で、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』を原作に初の実写化しました。

主人公の土方歳三を山田裕貴さんが、そのほか新撰組の志士たちを鈴木伸之さん、中村蒼さん、細田佳央太さん、上杉柊平さん、藤原季節さん、杉野遥亮さん、柳俊太郎さん（柳はきへんに夘）、宮崎秋人さん（崎はたつさき）、岩永ひひおさんという強烈な個性と実力を兼ね備えた若き実力派俳優陣が演じます。

さらに、土方の宿敵であり盟友の「人斬り以蔵」こと岡田以蔵を中島健人さんが、新撰組の生みの親である伝説の会津藩主・松平容保に松本潤さん、土方らに立ちはだかる“最強で最凶の宿敵”芹沢鴨を綾野剛さんが演じるなど豪華俳優陣が集結。

そして、スペシャルドラマ「江戸青春篇」のその後を描くドラマシリーズ「京都決戦篇」に登場する高杉晋作役として、北村匠海さんが出演することが「江戸青春篇」第２夜放送後の予告にて解禁されました。

謎に包まれた高杉が…

北村さんは昨年、主演を務めた映画「愚か者の身分」で闇ビジネスから抜け出そうともがく現代の若者を演じ、第30回釜山国際映画祭でBest Actor Award（最優秀俳優賞）を受賞。

連続テレビ小説『あんぱん』ではやなせたかしをモデルとした役を好演し注目を集めるなど、幅広い役柄を演じ、その確かな表現力で映画、ドラマを中心に日本のエンターテインメント業界の第一線で活躍を見せています。

北村さんが演じるのは、スペシャルドラマ「江戸青春篇」では姿を現すことがなかった高杉晋作。幕末に名を馳せ、新時代へと繋がる革命家として知られる高杉。謎に包まれた高杉が、本作においてはどのように描かれ、どんな姿を見せてくれるのでしょうか。

＜北村さんコメント＞

山田裕貴くんからの想いに応えたい気持ちから始まりましたが、現場に行くと、これまで自分が役者として生きてきたご縁が深く繋がっているチームだと実感しました。

土方歳三として真ん中に立つ裕貴くんの佇まいを見て、一直線に突き進んできた土方たちの前に掴みどころのない異物として立ちはだかり「これをぶっ壊してしまえばいいんだな」とシンプルに思えましたし、今の自分がこの場に向き合えたことを心から嬉しく思います。

高杉晋作は、武力ではなく言葉の力やその脳みそで世の中を動かしていく「怪物」のような存在です。人の心を喰っちまうような彼の不思議な魅力が伝われば嬉しいです。

この座組なら「とんでもないこと」をやってのけると確信していますし、また高杉として皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。