ジュビロ磐田は27日、法政大MF小池直矢(3年)の2027年1月加入内定を発表した。JFA・Jリーグ特別指定選手にも認定され、今季から公式戦の出場が可能となる。小池は前橋育英高出身で、高校3年時には全国高校総体を優勝して優秀選手にも選ばれた。法政大に進学後は各選抜活動にも参加し、今月にはロサンゼルス五輪世代のU-21日本代表入りも果たしている。クラブは「高い攻撃スキルを備え、縦への推進力を武器に局面を打開するア