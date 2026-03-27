法政大MF小池直矢が磐田内定!! 今月にロス世代U-21日本代表入り「観ている方の心を動かすような熱いプレーで…」
ジュビロ磐田は27日、法政大MF小池直矢(3年)の2027年1月加入内定を発表した。JFA・Jリーグ特別指定選手にも認定され、今季から公式戦の出場が可能となる。
小池は前橋育英高出身で、高校3年時には全国高校総体を優勝して優秀選手にも選ばれた。法政大に進学後は各選抜活動にも参加し、今月にはロサンゼルス五輪世代のU-21日本代表入りも果たしている。
クラブは「高い攻撃スキルを備え、縦への推進力を武器に局面を打開するアタッカー。チャンスメイクにとどまらず、左右両足から放つ鋭いシュートと、滞空時間の長さを活かした高い打点のヘディングで得点を重ねる。その突破力と決定力は、ジュビロ磐田の攻撃に新たな選択肢と厚みをもたらす存在となる」と紹介した。
小池はクラブを通じて「まずは、歴史と伝統のあるジュビロ磐田の一員としてプレーできることを、大変光栄に思います」とコメント。続けて以下のように伝えている。
「これまで自分を支え、育ててくださった家族をはじめ、指導者の方々、チームメイト、そしてこれまで関わってくださったすべての皆様に心から感謝しています。皆様の支えがあったからこそ、今このスタートラインに立つことができました。これからはプロとしての自覚と責任を持ち、慣れずに日々全力で取り組んでいきます。そしてピッチの上で自分の価値を示し、結果という形で恩返ししていきたいと思います」
「自分の持ち味を最大限に発揮し、チームの勝利に貢献することはもちろん、観ている方の心を動かすような熱いプレーで、ファン・サポーターの皆様に『応援したい、見ていてワクワクする』と思っていただけるような選手になります」
「そして、ジュビロ磐田のために自分のすべてを懸けて戦い続け、1日でも早くチームに必要とされる存在になれるよう、覚悟を持って挑み続けます。熱い応援のほど、よろしくお願いいたします!」
小池は前橋育英高出身で、高校3年時には全国高校総体を優勝して優秀選手にも選ばれた。法政大に進学後は各選抜活動にも参加し、今月にはロサンゼルス五輪世代のU-21日本代表入りも果たしている。
クラブは「高い攻撃スキルを備え、縦への推進力を武器に局面を打開するアタッカー。チャンスメイクにとどまらず、左右両足から放つ鋭いシュートと、滞空時間の長さを活かした高い打点のヘディングで得点を重ねる。その突破力と決定力は、ジュビロ磐田の攻撃に新たな選択肢と厚みをもたらす存在となる」と紹介した。
「これまで自分を支え、育ててくださった家族をはじめ、指導者の方々、チームメイト、そしてこれまで関わってくださったすべての皆様に心から感謝しています。皆様の支えがあったからこそ、今このスタートラインに立つことができました。これからはプロとしての自覚と責任を持ち、慣れずに日々全力で取り組んでいきます。そしてピッチの上で自分の価値を示し、結果という形で恩返ししていきたいと思います」
「自分の持ち味を最大限に発揮し、チームの勝利に貢献することはもちろん、観ている方の心を動かすような熱いプレーで、ファン・サポーターの皆様に『応援したい、見ていてワクワクする』と思っていただけるような選手になります」
「そして、ジュビロ磐田のために自分のすべてを懸けて戦い続け、1日でも早くチームに必要とされる存在になれるよう、覚悟を持って挑み続けます。熱い応援のほど、よろしくお願いいたします!」