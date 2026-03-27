立ち飲みフェス実行委員会は、3月の「新小岩(公園)さくらまつり」にて、2つの食イベントを連続開催する。新小岩(公園)さくらまつり3月20日〜22日は「下町ハイカロリーフェス2026」を開催する。チーズソースの広島焼や牛ステーキ串、肉汁生メンチカツといった"背徳感"あふれるハイカロリーグルメ16ブースを中心に、酒ブース16ブース、グルメブース12ブース、縁日ブース7ブース、キッチンカー4ブースが集結。ステージでのよさこいやD