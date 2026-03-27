新小岩公園で背徳のハイカロリーグルメと全国のおでんを味わう2つのグルメイベント開催
立ち飲みフェス実行委員会は、3月の「新小岩(公園)さくらまつり」にて、2つの食イベントを連続開催する。
新小岩(公園)さくらまつり
3月20日〜22日は「下町ハイカロリーフェス2026」を開催する。チーズソースの広島焼や牛ステーキ串、肉汁生メンチカツといった"背徳感"あふれるハイカロリーグルメ16ブースを中心に、酒ブース16ブース、グルメブース12ブース、縁日ブース7ブース、キッチンカー4ブースが集結。ステージでのよさこいやDJ、モノマネライブが会場を盛り上げる。
広島焼/オムそば特製チーズソース
牛ステーキ串
3月26日〜29日は、都内最大級のおでんイベント「おでん&地酒フェス2026」を開催する。会場では、おでんブース16ブース、地酒ブース16ブース、グルメブース12ブース、縁日・PRブース7ブース、キッチンカー3ブースが登場。岩手の三陸おでんや宮城のせりおでん、金沢おでん、鹿児島おでんなど、全国各地のご当地おでんを提供する。厳選された地酒とともに、立ち飲みスタイルでおでんを味わえる。
静岡おでん(静岡)
金沢おでん(石川)
新小岩(公園)さくらまつり
3月20日〜22日は「下町ハイカロリーフェス2026」を開催する。チーズソースの広島焼や牛ステーキ串、肉汁生メンチカツといった"背徳感"あふれるハイカロリーグルメ16ブースを中心に、酒ブース16ブース、グルメブース12ブース、縁日ブース7ブース、キッチンカー4ブースが集結。ステージでのよさこいやDJ、モノマネライブが会場を盛り上げる。
牛ステーキ串
3月26日〜29日は、都内最大級のおでんイベント「おでん&地酒フェス2026」を開催する。会場では、おでんブース16ブース、地酒ブース16ブース、グルメブース12ブース、縁日・PRブース7ブース、キッチンカー3ブースが登場。岩手の三陸おでんや宮城のせりおでん、金沢おでん、鹿児島おでんなど、全国各地のご当地おでんを提供する。厳選された地酒とともに、立ち飲みスタイルでおでんを味わえる。
静岡おでん(静岡)
金沢おでん(石川)