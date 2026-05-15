ガードレールが突き刺さったままのバス。警察は14日から事故を起こしたこのバスを本格的に調べています。先週水曜日（6日）、新潟の北越高校の男子ソフトテニス部員20人が乗車し、遠征に向かう途中で起きた事故。高校3年の稲垣尋斗さんが亡くなりました。逮捕された若山哲夫容疑者(68)はこれまでに「体と運転に不安はなかった」と供述していましたが、新たに、衝突の直前、ハンドルを切るなど事故を回避する行動をとっ