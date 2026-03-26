ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が26日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」に生出演し、7カ国語を話せるようになった秘けつを明かした。全国屈指の難関校である渋谷教育学園幕張高から慶大に進学した“文武両道”で、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ロシア語、フランス語に堪能なことも話題になった高橋さん。共演のお笑いコ