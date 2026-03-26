いまではウェブで動画やテレビ番組を見ることは普通の行為になっているが、その黎明期から携わっているのが、「美人過ぎる気象予報士」などと表現されることも多い穂川果音さん。彼女は2016年4月に放送を開始した報道番組「ABEMA Prime」（以下「アベプラ」）のお天気コーナーを担当したが、ウェブメディアの変遷についても詳しく分析をすることができる。本人に詳しく話を伺った。【取材・文＝中川淳一郎】（全3回のうち第2回）