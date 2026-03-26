2000年代に爆発的に普及し、一時代を築いた“ガラケー”。NTTドコモは四半世紀にわたって続けた3Gサービス「FOMA」と「iモード」を来週3月31日で完全に終了する。旧来型の携帯電話であるガラケーは通話・通信ともに使えなくなる。 KDDI（au）とソフトバンクはすでに3Gを終了しており、これで国内全キャリアの3Gが終了する。機種変更しないと電話番号も使えなくなるので、ドコモが注意を呼びかけている。