TBS系日曜劇場『GIFT』（4月スタート、毎週日曜後9：00）で、Little Glee Monsterの最新曲「一輪」が挿入歌に決定した。堤真一が27年ぶりに同枠で主演を務める本作の世界観を、同グループの歌声が彩る。【写真】堤真一、有村架純、山田裕貴ら豪華キャストを紹介！同作は、車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリー。天才的な頭脳を持つ宇宙物理学者・伍鉄文人（堤真一）が、弱小チーム「ブレイズブルズ」と関わる中