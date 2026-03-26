Little Glee Monster、日曜劇場『GIFT』の挿入歌担当
TBS系日曜劇場『GIFT』（4月スタート、毎週日曜後9：00）で、Little Glee Monsterの最新曲「一輪」が挿入歌に決定した。堤真一が27年ぶりに同枠で主演を務める本作の世界観を、同グループの歌声が彩る。
【写真】堤真一、有村架純、山田裕貴ら豪華キャストを紹介！
同作は、車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリー。天才的な頭脳を持つ宇宙物理学者・伍鉄文人（堤真一）が、弱小チーム「ブレイズブルズ」と関わる中で仲間や家族の大切さ、そして“愛”に向き合っていく姿を描く。共演には山田裕貴、有村架純、本田響矢、吉瀬美智子、安田顕らが名を連ねる。
挿入歌「一輪」は、ドラマの世界観に寄り添って制作されたバラードで、“人とぶつかりあうこと”“人と向き合うこと”“ひとりで生きているだけでは気づけないこと”といった人間愛をテーマに据える。物語の重要な場面で流れ、登場人物の感情をより深く引き立てる楽曲となる。
Little Glee Monsterが日曜劇場で楽曲を担当するのは、2017年放送の『陸王』以来およそ9年ぶり。同グループは「『一輪』という楽曲には、私たちリトグリのできる限り全力の歌とありったけの愛を詰め込みました。『ＧＩＦＴ』という物語に花を添えられたら嬉しいです」とコメント。「この楽曲が聴いてくださる皆さまの宝物のようなギフトになりますように」と思いを語っている。
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同作は、車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリー。天才的な頭脳を持つ宇宙物理学者・伍鉄文人（堤真一）が、弱小チーム「ブレイズブルズ」と関わる中で仲間や家族の大切さ、そして“愛”に向き合っていく姿を描く。共演には山田裕貴、有村架純、本田響矢、吉瀬美智子、安田顕らが名を連ねる。
Little Glee Monsterが日曜劇場で楽曲を担当するのは、2017年放送の『陸王』以来およそ9年ぶり。同グループは「『一輪』という楽曲には、私たちリトグリのできる限り全力の歌とありったけの愛を詰め込みました。『ＧＩＦＴ』という物語に花を添えられたら嬉しいです」とコメント。「この楽曲が聴いてくださる皆さまの宝物のようなギフトになりますように」と思いを語っている。