photo by 桃子Re:nameが、結成記念日となる本日3月25日にニューアルバム『1626』を発売した。16歳で結成して同じメンバーで10年続けた軌跡と奇跡を表す『1626』というタイトルのアルバム。リードトラックである「one room」のミュージックビデオも公開された。同ビデオは、同曲の作詞を担当したヤマケン（Dr）が書き下ろした短編小説「ワンルーム」を原作に制作された。ヤマケンが脚本し、ミワカナコが監督を務めた。アルバム『162