photo by 桃子

Re:nameが、結成記念日となる本日3月25日にニューアルバム『1626』を発売した。

16歳で結成して同じメンバーで10年続けた軌跡と奇跡を表す『1626』というタイトルのアルバム。

リードトラックである「one room」のミュージックビデオも公開された。同ビデオは、同曲の作詞を担当したヤマケン（Dr）が書き下ろした短編小説「ワンルーム」を原作に制作された。ヤマケンが脚本し、ミワカナコが監督を務めた。アルバム『1626』の初回生産分には、短編小説「ワンルーム」が冊子として封入されている。

なお、本日10周年記念の大阪城音楽堂フリーライブも開催された。バンド史上最大キャパの単独ライブとなったが、雨天の中、会場を埋め尽くす2,000人が集結。

5月からはバンド史上最大規模のワンマンツアーとなる東名阪クアトロツアーが開催されていたが、今回新たに福岡と仙台での公演が追加され、全国5箇所を廻るワンマンツアーへの規模拡大を発表した。

◆リリース情報

New Album『1626』

2026年3月25日(水)リリース

https://lnk.to/rename_1626

【Digital】

1.MUCHU

2.Bedroom Angel （※2026年2月18日先行配信）

3.愛はきっとLonely

4.i don’t wanna

5.OTHER SIDE

6.Vintage Car

7.Forever Always

8.one room Pre-add/Pre-saveキャンペーン https://lnk.to/rename_1626 【CD】

品番：PCCI-00032

税込3,000円 1.MUCHU

2.Bedroom Angel

3.愛はきっとLonely

4.i don’t wanna

5.OTHER SIDE

6.Vintage Car

7.Forever Always

8.one room

9.KISS ME HONEY （CDのみのbonus track）

10.I’ve （CDのみのbonus track）

ご予約はこちらから https://lnk.to/rename_1626 特典内容

・タワーレコードオリジナル特典 スペシャルステッカー【A Ver.】（先着）

・タワーレコード早期予約特典 スペシャルステッカー【B Ver.】

・HMVオリジナル特典 スペシャルステッカー【C Ver.】（先着）

・初回封入特典 2026年3月25日(水) Re:name大阪城音楽堂フリーライブ優先入場券

ㅤCD1枚につき 1枚封入

・初回封入特典 Dr.ヤマケン執筆 短編小説「ワンルーム」

◆ツアー情報

＜ONE MAN SERIES＞

『Re:name 東名阪クアトロワンマンツアー2026』

2026年5月23日(土) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

開場 17:00 / 開演 18:00

料金：4,400円(税込) ※ドリンク代別途要 問い合わせ：キョードーインフォメーション：0570-200-888 2026年5月30日(土) 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

開場 17:00 / 開演 18:00

料金：4,400円(税込) ※ドリンク代別途要 問い合わせ：VINTAGE ROCK std.：03-5787-5350 2026年6月14日(日) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

開場 17:00 / 開演 18:00

料金：4,400円(税込) ※ドリンク代別途要 問い合わせ：JAIL HOUSE：052-936-6041 チケット情報

https://linktr.ee/rename_info