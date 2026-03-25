Re:name、アルバム『1626』リリース＆大阪城音楽堂フリーライブ完遂。ワンマンツアーに福岡と仙台公演を追加
Re:nameが、結成記念日となる本日3月25日にニューアルバム『1626』を発売した。
16歳で結成して同じメンバーで10年続けた軌跡と奇跡を表す『1626』というタイトルのアルバム。
リードトラックである「one room」のミュージックビデオも公開された。同ビデオは、同曲の作詞を担当したヤマケン（Dr）が書き下ろした短編小説「ワンルーム」を原作に制作された。ヤマケンが脚本し、ミワカナコが監督を務めた。アルバム『1626』の初回生産分には、短編小説「ワンルーム」が冊子として封入されている。
なお、本日10周年記念の大阪城音楽堂フリーライブも開催された。バンド史上最大キャパの単独ライブとなったが、雨天の中、会場を埋め尽くす2,000人が集結。
5月からはバンド史上最大規模のワンマンツアーとなる東名阪クアトロツアーが開催されていたが、今回新たに福岡と仙台での公演が追加され、全国5箇所を廻るワンマンツアーへの規模拡大を発表した。
◆リリース情報
New Album『1626』
2026年3月25日(水)リリース
https://lnk.to/rename_1626
【Digital】
1.MUCHU
2.Bedroom Angel （※2026年2月18日先行配信）
3.愛はきっとLonely
4.i don’t wanna
5.OTHER SIDE
6.Vintage Car
7.Forever Always
8.one room
Pre-add/Pre-saveキャンペーン https://lnk.to/rename_1626
【CD】
品番：PCCI-00032
税込3,000円
1.MUCHU
2.Bedroom Angel
3.愛はきっとLonely
4.i don’t wanna
5.OTHER SIDE
6.Vintage Car
7.Forever Always
8.one room
9.KISS ME HONEY （CDのみのbonus track）
10.I’ve （CDのみのbonus track）
ご予約はこちらから https://lnk.to/rename_1626
特典内容
・タワーレコードオリジナル特典 スペシャルステッカー【A Ver.】（先着）
・タワーレコード早期予約特典 スペシャルステッカー【B Ver.】
・HMVオリジナル特典 スペシャルステッカー【C Ver.】（先着）
・初回封入特典 2026年3月25日(水) Re:name大阪城音楽堂フリーライブ優先入場券
ㅤCD1枚につき 1枚封入
・初回封入特典 Dr.ヤマケン執筆 短編小説「ワンルーム」
◆ツアー情報
＜ONE MAN SERIES＞
『Re:name 東名阪クアトロワンマンツアー2026』
2026年5月23日(土) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
開場 17:00 / 開演 18:00
料金：4,400円(税込) ※ドリンク代別途要 問い合わせ：キョードーインフォメーション：0570-200-888
2026年5月30日(土) 東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
開場 17:00 / 開演 18:00
料金：4,400円(税込) ※ドリンク代別途要 問い合わせ：VINTAGE ROCK std.：03-5787-5350
2026年6月14日(日) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
開場 17:00 / 開演 18:00
料金：4,400円(税込) ※ドリンク代別途要 問い合わせ：JAIL HOUSE：052-936-6041
チケット情報
https://linktr.ee/rename_info
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