記事ポイント髪と爪の”ケラチン再構築”に着目した9成分配合サプリメント加水分解ケラチン600mgを含む業界トップクラスの配合量90日間全額返金保証付き サプリメントブランド「ドクターズチョイス」から、髪と爪の健康を内側から支える新商品が登場しました。年齢とともに変化する髪のボリュームや爪の強度が気になる方に向けた、ケラチン再構築に着目したサプリメントです。 ドクターズチョイス「ビオチンプレミアム9