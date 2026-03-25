ケラチン再構築に着目した9成分配合！ ドクターズチョイス「ビオチンプレミアム9」

記事ポイント 髪と爪の”ケラチン再構築”に着目した9成分配合サプリメント加水分解ケラチン600mgを含む業界トップクラスの配合量90日間全額返金保証付き 髪と爪の”ケラチン再構築”に着目した9成分配合サプリメント加水分解ケラチン600mgを含む業界トップクラスの配合量90日間全額返金保証付き

サプリメントブランド「ドクターズチョイス」から、髪と爪の健康を内側から支える新商品が登場しました。

年齢とともに変化する髪のボリュームや爪の強度が気になる方に向けた、ケラチン再構築に着目したサプリメントです。

ドクターズチョイス「ビオチンプレミアム9」

商品名：ドクターズチョイス ビオチンプレミアム9内容量：120粒（約30日分）価格：5,980円（税込）

ドクターズチョイス「ビオチンプレミアム9」は、髪や爪を構成するたんぱく質「ケラチン」の再構築をサポートするサプリメントです。

髪の毛はタンパク質をメインに構成されており、そのうち約90％をケラチンが占めています。

しかし、ケラチンを摂取してもそのまま体内に吸収・利用されるわけではなく、一度アミノ酸などに分解・吸収された後、再合成されるプロセスが必要となります。

「ビオチンプレミアム9」は、「ケラチンを補うこと」と「体内で作り直す力を支えること」の両方に着目して開発されました。

ケラチンを作り直すことに着目した9成分設計

加水分解ケラチンとケラチン合成を助けるビオチンを中心に、合計9種類の成分をバランスよく配合しています。

ビオチンは、ケラチンの材料となるアミノ酸の代謝を助ける補酵素として働き、ケラチン合成の促進をサポートする栄養素です。

加水分解ケラチンは髪や爪の主要構成成分であり、髪の状態や爪の強度などの改善がみられたとする研究が報告されています。

そのほか、MSM、L-メチオニン、ビタミンB6、亜鉛、銅、シリカ、ビタミンCといった成分が含まれ、髪と爪の健康維持に多角的にアプローチします。

業界トップクラスの配合量

加水分解ケラチンは600mg配合されており、業界トップクラスの配合量となっています。

残り8成分もすべてバランスよく配合し、髪のボリュームやツヤの変化が気になる方、分け目が目立つようになってきた方、爪が薄く割れやすい方に向けた処方です。

90日間全額返金保証

特許出願済・実用新案取得の90日間全額返金保証が付いています。

すべて飲んだ後でも保証の対象となり、電話不要・オンライン完結・商品の返送不要で手続きできます。

他社でより良い商品を見つけた場合も全額返金の対象となっており、金銭的リスクなく試せる仕組みです。

ケラチンの再構築に着目した9成分が、年齢とともに変化する髪と爪の悩みに多角的にアプローチしてくれます。

加水分解ケラチン600mg配合という業界トップクラスの配合量も大きな特徴です。

90日間全額返金保証付きで、気軽に始められるサプリメントとなっています。

ドクターズチョイス「ビオチンプレミアム9」の紹介でした。

よくある質問

Q. ビオチンプレミアム9にはどのような成分が配合されていますか？

A. ビオチン、加水分解ケラチン、MSM、L-メチオニン、ビタミンB6、亜鉛、銅、シリカ、ビタミンCの合計9種類の成分が配合されています。

Q. 1日あたりの摂取量と価格はどのくらいですか？

A. 120粒入り（約30日分）で5,980円（税込）です。90日間全額返金保証も付いています。

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