中国が独自開発した初の新型エネルギー貯蔵向けAI（人工知能）データ分析プラットフォームが23日に運用を開始したことが、南方電網への取材で分かった。中央テレビニュースが伝えた。同プラットフォームは異なる技術タイプの新型エネルギー貯蔵設備と接続されており、AIの自律学習と膨大なデータ分析に基づいて、設備に存在する不具合や潜在的リスクを遠隔かつリアルタイムで検出し、自動的に運用・保守計画を生成して迅速に対応す