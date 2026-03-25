着実に点数を積み重ねた。赤坂ドリブンズの園田賢（最高位戦）が3月24日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。要所を押さえる試合運びで個人3連勝を飾り、チームを4位に押し上げた。【映像】見事に決まった園田賢の単騎待ち変化当試合は起家からU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、BEAST X・下石戟（協会）、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、園田の並びでスタート。東1局、園田は東をポンして前に出るも、下石に3900点（