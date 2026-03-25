着実に点数を積み重ねた。赤坂ドリブンズの園田賢（最高位戦）が3月24日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。要所を押さえる試合運びで個人3連勝を飾り、チームを4位に押し上げた。

【映像】見事に決まった園田賢の単騎待ち変化

当試合は起家からU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、BEAST X・下石戟（協会）、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、園田の並びでスタート。東1局、園田は東をポンして前に出るも、下石に3900点（供託1000点）を振り込んだ。それでも、東2局ではリーチ・ツモ・平和の2700点を獲得。僅差ながらも、ラス目から3着目に浮上した。

下石が仲林に1600点を放銃した後の親番・東4局では、鳴きを重ねて8索の単騎で待機。次巡、南の単騎待ちにチェンジした。数巡後、3索を引いたところで「圭くんに満貫クラスが入っている。待ちの可能性としてカン3索は全然あり得る」「他の2人が降りている感じだったので、南は吸収されていてもおかしくない」などと熟考の末に3索の単騎待ちを選択。これが奏功し、仲林からダブ東・發の5800点（供託1000点）を奪取した。

このアガリでトップ目に立つと、南1局2本場では積極的に動く柴田に応戦してリーチ・ツモ・平和・ドラの5200点（＋600点、供託1000点）を加点。南2局では白が対子の手牌から5索を鳴き、白・赤の2000点（供託1000点）で今期15勝目を狙う下石の親を流した。南3局では、仲林が満貫・8000点を獲得。オーラスは仲林・下石・柴田の3人テンパイで終了し、持ち点3万4400点での勝利を決めた。

「監督が昨日、53歳のお誕生日だったので」。試合後、園田は「『5万3000点のトップを取って来い』というふうに言われたんですが、それは無理でした」とコメント。「5万3000点のトップが無理な場合は、3万3000点のトップだったらポイントで＋53ポイント。それを、もうちょいで取れそうだったんですけど、すみません、2（.4）ポイントだけ多かったみたいです」とおどけると、「監督、お誕生日おめでとうございます」と祝いの言葉を述べた。これで、園田は直近10試合で6勝。チームもセガサミーフェニックスを抜いて4位にアップした。「ドリブラーのみなさん、引き続き頑張ります」。ポストシーズンに向けて、状態は万全だ。

【第2試合結果】

1着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）3万5400点／＋55.4

2着 U-NEXT Pirates・仲林圭（協会）2万7300点／＋7.3

3着 BEAST X・下石戟（協会）1万9500点／▲20.5

4着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）1万7800点／▲42.2

【3月24日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋776.2（118/120）

2位 BEAST X ＋689.7（120/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋637.8（118/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋179.0（118/120）

5位 セガサミーフェニックス ＋162.1（118/120）

6位 TEAM雷電 ▲246.4（118/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲272.8（118/120）

8位 U-NEXT Pirates ▲560.0（118/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲625.1（118/120）

10位 EARTH JETS ▲740.5（120/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

