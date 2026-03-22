【星街すいせい重大発表LIVE】 3月22日 開催 カバーが運営するVtuberグループ・ホロライブ所属の星街すいせいさんは、3月22日に8周年を記念したアコースティックライブ「星街すいせい重大発表LIVE」を開催し、個人事務所「STUDIO STELLER」を設立することを明らかにした。 今後はソロアーティストとしての活動の全てを「STUDIO STELLER」にて行なっていくことになる