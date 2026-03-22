ホロライブ・星街すいせいさん、個人事務所「STUDIO STELLER」を設立。アリーナツアーも決定！
【星街すいせい重大発表LIVE】 3月22日 開催【【8周年アコースティックLIVE】#星街すいせい重大発表LIVE】
もうどうなってもいいや
カバーが運営するVtuberグループ・ホロライブ所属の星街すいせいさんは、3月22日に8周年を記念したアコースティックライブ「星街すいせい重大発表LIVE」を開催し、個人事務所「STUDIO STELLER」を設立することを明らかにした。
今後はソロアーティストとしての活動の全てを「STUDIO STELLER」にて行なっていくことになるが、ホロライブプロダクションのタレント”星街すいせい”としての活動も継続していくという。発表にあわせ、ロゴのリニューアル、シンボルマーク、アーティスト写真の公開、公式ホームページや公式X、公式ファンクラブ「星詠み」の開設などが明らかにされた。さらに9月8日の横浜Kアリーナが皮切りとなるアリーナツアー「Once Upon a Stellar」、及び「Midnight Grand Orchestra」の2ndライブ「project allegro」の開催も告知された。
ライブ終了直後、控室で星街すいせいさんがカバーの谷郷元昭氏の激励を受け、情報発表のため再び登壇する……という演出も行なわれた
なお、本ライブでは星街すいせいさんが生バンドと同じステージに立つという演出とともに、「ビビデバ」や「ソワレ」などのアコースティックアレンジバージョンを披露。”イノタク”ことTAKU INOUE氏もゲストとして出演し、「夜を待つよ」「Stellar Stellar」も演奏された。【セットリスト】
もうどうなってもいいや
ビビデバ
月に向かって撃て
綺麗事
ムーンライト
夜を待つよ
Stellar Stellar
ソワレ
(C) COVER