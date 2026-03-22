【星街すいせい重大発表LIVE】 3月22日 開催

カバーが運営するVtuberグループ・ホロライブ所属の星街すいせいさんは、3月22日に8周年を記念したアコースティックライブ「星街すいせい重大発表LIVE」を開催し、個人事務所「STUDIO STELLER」を設立することを明らかにした。

今後はソロアーティストとしての活動の全てを「STUDIO STELLER」にて行なっていくことになるが、ホロライブプロダクションのタレント”星街すいせい”としての活動も継続していくという。発表にあわせ、ロゴのリニューアル、シンボルマーク、アーティスト写真の公開、公式ホームページや公式X、公式ファンクラブ「星詠み」の開設などが明らかにされた。さらに9月8日の横浜Kアリーナが皮切りとなるアリーナツアー「Once Upon a Stellar」、及び「Midnight Grand Orchestra」の2ndライブ「project allegro」の開催も告知された。

【【8周年アコースティックLIVE】#星街すいせい重大発表LIVE】

ライブ終了直後、控室で星街すいせいさんがカバーの谷郷元昭氏の激励を受け、情報発表のため再び登壇する……という演出も行なわれた

なお、本ライブでは星街すいせいさんが生バンドと同じステージに立つという演出とともに、「ビビデバ」や「ソワレ」などのアコースティックアレンジバージョンを披露。”イノタク”ことTAKU INOUE氏もゲストとして出演し、「夜を待つよ」「Stellar Stellar」も演奏された。

【セットリスト】

もうどうなってもいいや

ビビデバ

月に向かって撃て

綺麗事

ムーンライト

夜を待つよ

Stellar Stellar

ソワレ

(C) COVER