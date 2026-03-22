【モデルプレス＝2026/03/22】歌手でタレントの中川翔子が3月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。BTS（ビーティーエス）のライブ映像に見入る息子の姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】40歳双子出産タレント「双子ちゃんも立派なARMY」BTSライブ見つめる双子弟の姿◆中川翔子、双子とBTSライブ堪能中川は「BTSライブ 双子と堪能しました イケメン双子になろう」とつづり、写真を投稿。同日行われた『BTS THE COMEBACK L