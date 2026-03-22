双子出産の中川翔子、息子とのBTSライブ観賞ショット公開「英才教育ですね」「食い入るように見てる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/22】歌手でタレントの中川翔子が3月22日、自身のInstagramストーリーズを更新。BTS（ビーティーエス）のライブ映像に見入る息子の姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳双子出産タレント「双子ちゃんも立派なARMY」BTSライブ見つめる双子弟の姿
中川は「BTSライブ 双子と堪能しました イケメン双子になろう」とつづり、写真を投稿。同日行われた『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』を視聴する息子の後ろ姿を披露した。ベビーサークル越しに画面をじっと見つめる、微笑ましい様子を公開している。
この投稿にファンからは「英才教育ですね」「将来が楽しみ」「双子ちゃんも立派なARMY（ファン呼称）ですね」「既にイケメンですよ」「食い入るように見てる笑」「後ろ姿だけでも可愛い」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳双子出産タレント「双子ちゃんも立派なARMY」BTSライブ見つめる双子弟の姿
◆中川翔子、双子とBTSライブ堪能
中川は「BTSライブ 双子と堪能しました イケメン双子になろう」とつづり、写真を投稿。同日行われた『BTS THE COMEBACK LIVE : ARIRANG』を視聴する息子の後ろ姿を披露した。ベビーサークル越しに画面をじっと見つめる、微笑ましい様子を公開している。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿にファンからは「英才教育ですね」「将来が楽しみ」「双子ちゃんも立派なARMY（ファン呼称）ですね」「既にイケメンですよ」「食い入るように見てる笑」「後ろ姿だけでも可愛い」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】