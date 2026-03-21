大食い企画が人気の双子姉妹YouTuber「はらぺこツインズ」が3月20日までにそれぞれのインスタグラムを更新。今月をもって所属事務所を退所することを報告しました。【写真】はらぺこツインズの2人2人は「3月をもって現在の事務所を辞める事となりました」とし、「それに伴いお手紙やプレゼントを今後お受け取りする事が出来なくなります8年間たくさんの愛をありがとうございました」と感謝の言葉を述べました。姉のかこさ