大食い企画が人気の双子姉妹YouTuber「はらぺこツインズ」が3月20日までにそれぞれのインスタグラムを更新。今月をもって所属事務所を退所することを報告しました。



【写真】巨大なピザもペロリ 大食い企画が人気の2人

2人は「3月をもって現在の事務所を辞める事となりました」とし、「それに伴いお手紙やプレゼントを今後お受け取りする事が出来なくなります 8年間たくさんの愛をありがとうございました」と感謝の言葉を述べました。



姉のかこさんは「いつもたくさんのぺこずからのお手紙やプレゼントに元気をもらう日々でした。本当に本当にありがとうございました」とファンへの感謝をつづり、「今後もYouTube活動はマイペースに続けていく予定ですのでよろしくお願いします」と活動は続ける意向を示しました。



また、妹のあこさんも「みなさんからのお手紙にとても勇気とパワーをもらい、活動する上でとても活力になりました。今も全て大切に保管させていただいています」と感謝の気持ちをつづり、「ぺこずのみんな大好きやよ！これからもこんな私たちですが応援していただけたら嬉しいです！」と締めました。



この投稿にSNSでは「8年間お疲れ様でした！」「ゆっくりで大丈夫！体調優先してね」「ずっと応援してるし味方だからね」「無理せずに、自分のペースでね…」「いろいろあったんかな？」「え、待ってまじか！」「YouTubeがあるだけでも嬉しい」などの声が寄せられました。



2人は昨年10月に活動休止を発表。あこさんは「先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました」と説明しており、かこさん自身も体調不良が続いているということを明かしました。また11月に公開された動画では、あこさんがストレス性胃腸炎や椎間板ヘルニアを患っていたことを公表。12月には、2人とも10年前からうつ病を患っていることを告白していました。