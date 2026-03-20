人はいつか、大切な誰かと別れる。家族や友人だけではない。人生を変えられたアーティスト、救われた作品、その存在を追いかけること自体が日々の支えになっていた“推し”との別れもまた、深い喪失をもたらす。突然の別れと、人はどう向き合っていくのだろうか。 【画像】大声で叫ぶ人も…真矢さんの献花式の様子 19歳が経験した“推し”との別れ LUNA SEAのドラマー・真矢さんが2月17日、この世を旅立った。56歳