19ºÐ¤¬½é¤á¤Æ·Ð¸³¤·¤¿¡Ö¿ä¤·¤Î»à¡×¡ÄLUNA SEA¿¿Ìð¤µ¤óë¾Êó¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÁÓ¼º´¶¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¡×
¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤«¡¢ÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤ÈÊÌ¤ì¤ë¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢µß¤ï¤ì¤¿ºîÉÊ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Æü¡¹¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¿ä¤·¡É¤È¤ÎÊÌ¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¿¼¤¤ÁÓ¼º¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤È¡¢¿Í¤Ï¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ö¿Í¤â¡Ä¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¸¥²Ö¼°¤ÎÍÍ»Ò
19ºÐ¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡È¿ä¤·¡É¤È¤ÎÊÌ¤ì
LUNA SEA¤Î¥É¥é¥Þー¡¦¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬2·î17Æü¡¢¤³¤ÎÀ¤¤òÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£56ºÐ¤È¤¤¤¦¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¹¤®¤ë»à¡£ºòÇ¯£²·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÍ¿¤¨¤¿¾×·â¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÁÓ¼º´¶¤À¤±¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢LUNA SEA¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë19ºÐ¤ÎÃËÀ¡¦TAKUYA¤µ¤ó¤À¡£º£²ó¤Îë¾Êó¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âÈà¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¿ä¤·¤Î»à¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦·Ð¸³¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
TAKUYA¤µ¤ó¤¬LUNA SEA¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Îº¢¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢X JAPAN¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖLUNA SEA¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¡ÊX JAPAN¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡ËSUGIZO¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ÆË¬¤ì¤¿LUNA SEA¤Î¥é¥¤¥Ö¤À¡£2021Ç¯¤Î¥Ä¥¢ー¤Ç½é¤á¤ÆÀ¸¤Î±éÁÕ¤òÂÎ¸³¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¡É¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿²»¤È¶õµ¤¡¢¤½¤·¤Æ5¿Í¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Í£°ìÌµÆó¤Î±éÁÕ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¡£°ìµ¤¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢LUNA SEA¤Î²»³Ú¤ÏÈà¤ÎÀ¸³è¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥®¥¿ー¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢±ÇÁü¤ò·«¤êÊÖ¤·´Ñ¤Æ¡¢²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¡£²»³Ú¤ò³Ø¤Ö¤¿¤á¤ËÀìÌç¤Î³Ø¹»¤Ë¿Ê¤à¤Û¤É¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊTAKUYA¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ë¾Êó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸½¼ÂÌ£¤Î¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤¤¿´¶¾ð¤Ç¤·¤¿¡×
Ä¾Á°¤Þ¤Ç¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2025Ç¯2·î¤ËÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¤½¤Î¸å¡¢²Æ¤ËÉÂ¾õ¤ò¸øÉ½¡£Æ±Ç¯11·î¤ÎLUNA SEA¼çºÅ¤Î¥Õ¥§¥¹¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤³¤½Ã¡¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤·¡¢´ÑµÒ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼¡¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯¡×¤È¸ì¤ë»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ÎÊÌ¤ì¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆÍÁ³¤À¤Ã¤¿¡£
ÁÓ¼º´¶¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤
¤·¤«¤·¡¢¿ä¤·¤òÁÓ¤Ã¤Æ¤âÆü¾ï¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£ë¾Êó¤ÎÍâÆü¤«¤é¤â»Å»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢³Ø¹»¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬Î®¤ì¤ë¡£TAKUYA¤µ¤ó¤â¡Ö¤É¤ì¤À¤±Èá¤·¤¯¤Æ¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤¬¤é³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ§Ã£¤ÎÁ°¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¤º¤Ã¤ÈÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¿¿Ìð¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¤Ü¤ó¤ä¤êÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡×
¤½¤Î´¶³Ð¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¡È»à¡É¤È¤ÏÀ¼Á¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£²áµî¤ËX JAPAN¤ÎHEATH¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¿¨¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Èà¤ò¼ÂºÝ¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç´Ñ¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤âÄ¾ÀÜÌÜ¤Ë¤·¤¿Â¸ºß¤À¡£
¼Â¤ÏTAKUYA¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯½Õ¡¢¿¿Ìð¤Î¸Î¶¿¡¦¿ÁÌî»Ô¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿º×¤ê¤ÇËÜ¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ê¶áµ÷Î¥¤ÇÀÜ¤·¤¿µ²±¤Ï¡¢º£¤âÁ¯ÌÀ¤À¡£
¼Ì¿¿¤ò»£¤ëºÝ¡¢¥Ïー¥È¤Î¥Ýー¥º¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¿¿Ìð¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é±þ¤¸¡¢²÷¤¯¥Ýー¥º¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¡£SNS¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Èá¤·¤ß¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¥Ë¥åー¥¹¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤â¤½¤Îë¾Êó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«¼Â´¶¤ÏÈ¼¤ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö¿ÆÂ²¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢´½¤Ê¤É¤òÁ°¤Ë¤·¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¼Â´¶¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¿ä¤·¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¡£Ê¸»ú¤ä¾ðÊó¤È¤·¤Æ¤·¤«¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡È¿Æ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÁÓ¼º´¶¤À¤±¤¬¤¢¤ë¡£¤É¤³¤Ë¤â¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÍè¤ë¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×
3·î8Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¸¥²Ö¼°¤Ë¤Ï¡¢3Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬»²Îó¤·¤¿¡£ë¾Êó¤«¤éÌó3½µ´Ö¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸¥²Ö¼°¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¼Â´¶¤·¤¿¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸½¼Â¡×
º×ÃÅ¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤¹¤¹¤êµã¤¯À¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¡£Èá¤·¤ß¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤º¡¢À¼¤ò¾å¤²¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤¬¡¢¼Â´¶¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½¼Â¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸÷·Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
TAKUYA¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡¢3·î12Æü¤ÎLUNA SEA¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¤½¤Î¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Æー¥¸¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æó¤Ä¤Î¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¡£°ì¤Ä¤Ï¿¿Ìð¤¬Ã¡¤¯¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À°¦Äï»Ò¡¦½ß»Î¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸÷·Ê¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤½¤ì¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¡Öº£¤Ç¤â¿¿¤Á¤ã¤ó¤«¤é¥áー¥ë¤¬Íè¤½¤¦¡×¤È¡¢¥Üー¥«¥ë¤ÎRYUICHI¤¬¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î»à¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£¤½¤Î¡ÈÀ¸¤ÎÀ¼¡É¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¸¥²Ö¼°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÓ¼º¤Î¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡È¿ä¤·¤Î»à¡É¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤Î»à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë·Á¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¼Â´¶¤Î¤Ê¤µ¤È¡¢¶¯Îõ¤ÊÁÓ¼º´¶¡£¿Í¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤Î»ö¼Â¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÈà½÷¤âSLAVE¡ÊLUNA SEA¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤Î¤È¤¤Î¿¿¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ï¡¢LUNA SEA¤Î²»¸»¤ä±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ²»³Ú¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤â¡¢Âç¤¤Ê¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤â¤¦¿·¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²»³Ú¤äµ²±¤Ï»Ä¤êÂ³¤±¤ë¡£¿¨¤ìÄ¾¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿·¤·¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÁÓ¼º¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡¢³Î¤«¤Ê»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥é¥¤¥¿ー¿À»³