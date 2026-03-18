エムティーアイは3月17日、「ミニピル」に関する意識調査の結果を発表した。調査は2025年12月26日〜2026年1月5日、同社運営アプリルナルナ』『ルナルナ 体温ノート』『ルナルナ ベビー』を利用する女性2,800名を対象にインターネットで行われた。ミニピルの認知率2025年6月より国内で初めて発売された「ミニピル」。「ミニピルは、エストロゲンを含まない黄体ホルモン製剤です。不正出血などの頻度はやや高いものの、血栓症のリ