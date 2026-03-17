大分空港国内線ターミナルビルの待合室と搭乗ゲートがリニューアルされ17日、関係者に披露されました。 【写真を見る】大分空港がリニューアル待合室が拡張、搭乗ゲートも増設19日から運用開始 （吉田記者）「新しい待合室です。窓が大きく日の光がよく入ります。そして木材もふんだんに使われていることから非常に明るく感じます」 公開されたのは、利用客の利便性向上を目的におととし9月