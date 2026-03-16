プレミアリーグのボーンマスの少数株主であるマイケル・B・ジョーダンが、アカデミー賞の主演男優賞に輝いた。現在39歳のマイケル・B・ジョーダンはアメリカの俳優、映画監督、映画プロデューサー。「ロッキー」シリーズを継承した『クリード』シリーズでは俳優としての出演だけでなく、製作にも携わり、映画監督デビューも果たしていた。また、マーベルの人気映画『ブラックパンサー』などにも出演していた。そして、現地時