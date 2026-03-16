ボーンマスがマイケル・B・ジョーダンの初オスカーを祝福！…ハリウッド俳優はクラブの少数株主
プレミアリーグのボーンマスの少数株主であるマイケル・B・ジョーダンが、アカデミー賞の主演男優賞に輝いた。
現在39歳のマイケル・B・ジョーダンはアメリカの俳優、映画監督、映画プロデューサー。「ロッキー」シリーズを継承した『クリード』シリーズでは俳優としての出演だけでなく、製作にも携わり、映画監督デビューも果たしていた。また、マーベルの人気映画『ブラックパンサー』などにも出演していた。
そして、現地時間15日に行われた第98回アカデミー賞の授賞式では、一人二役をこなした『罪人たち』で主演男優賞を受賞した。
この偉業を受け、ボーンマスは公式SNSを通じて「チェリーズ・ファミリーにとって誇らしい一日となりました」と祝福のメッセージを送っている。
マイケル・B・ジョーダンは2022年に実業家のヌラー・サーカーと共同でボーンマスの少数株主となり、過半数の株式を有する『ブラックナイト・スポーツ＆エンターテイメント』とともにチェリーズを支えている。
なお、今季のボーンマスはプレミアリーグ第30節終了時点で降格圏と12ポイント差の10位に位置している。
現在39歳のマイケル・B・ジョーダンはアメリカの俳優、映画監督、映画プロデューサー。「ロッキー」シリーズを継承した『クリード』シリーズでは俳優としての出演だけでなく、製作にも携わり、映画監督デビューも果たしていた。また、マーベルの人気映画『ブラックパンサー』などにも出演していた。
この偉業を受け、ボーンマスは公式SNSを通じて「チェリーズ・ファミリーにとって誇らしい一日となりました」と祝福のメッセージを送っている。
マイケル・B・ジョーダンは2022年に実業家のヌラー・サーカーと共同でボーンマスの少数株主となり、過半数の株式を有する『ブラックナイト・スポーツ＆エンターテイメント』とともにチェリーズを支えている。
なお、今季のボーンマスはプレミアリーグ第30節終了時点で降格圏と12ポイント差の10位に位置している。
【写真】マイケル・B・ジョーダンの偉業を祝福
Congratulations to Michael B. Jordan on winning best actor at the Oscars last night.— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 16, 2026
A proud day for the Cherries family 🍒🏆 pic.twitter.com/O5frOWJELU