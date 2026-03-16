のんびりと自由な生活シミュレーションを楽しみたい人や、癒しや交流を求める人に人気のゲーム「ハートピアスローライフ」。2026年3月14日（土）開催の『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（マイナビ TGC 2026 S/S）では、Z世代から絶大な支持を集めるティーンのカリスマ・さくらをゲストに迎え、「ハートピアスローライフ」のスタジオトークが行われた。さくらは、実際に制作したキャラクターやファ