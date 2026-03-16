『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（マイナビ TGC 2026 S/S）が2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催され、シークレットゲストの仲里依紗とれいちゃんが登場した。『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』姉妹でサプライズ登場©マイナビ TGC 2026 S/S仲里依紗がディレクターを務めるブランドとして、自分らしさやファッションの楽しさを発信す