4月17日（金）〜19日（日）に静岡県東伊豆クロスカントリーコースで開催される国内最高峰のダンスミュージックフェスティバル「Rainbow Disco Club（レインボーディスコクラブ）」（以下、RDC）。今年もさまざまなブランドやアーティストとのコラボレーションアイテムが発表された。今回新たに発表されたのは、VEIN（ヴェイン）とのコラボレーションキーホルダー。首に掛けたままフレキシブルに使用できる設計で、ヘッド部の背面に