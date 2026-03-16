4月17日（金）〜19日（日）に静岡県東伊豆クロスカントリーコースで開催される国内最高峰のダンスミュージックフェスティバル「Rainbow Disco Club（レインボーディスコクラブ）」（以下、RDC）。今年もさまざまなブランドやアーティストとのコラボレーションアイテムが発表された。

今回新たに発表されたのは、VEIN（ヴェイン）とのコラボレーションキーホルダー。首に掛けたままフレキシブルに使用できる設計で、ヘッド部の背面にはRDCのアートワークとVEINの手書きロゴをレイアウト。ストラップには伸縮性のあるラバー素材を採用し、可動式のコードロックで長さ調整も可能だ。ネックレスのようにアクセサリー感覚で身につけられ、フェスファッションの一部として楽しめるアイテムとなっている。

RDCは例年、多彩なパートナーとのコラボレーションを展開している。今年はBEAMS RECORDS（ビームス レコーズ）、BEAMS T（ビームスティー）をはじめ、fuckingshunとYOPPIがディレクションする東京発のストリートブランド・TRIBE WEAR（トライブウェア）、RDC 2026に出演する現代エレクトロニック・ミュージックを象徴するアーティストHAAi（ハーイ）、RDCと長らくパートナーシップを継続しているDJ機器メーカー・AlphaTheta（アルファシータ）、徳島県三好市の老舗ラグファクトリーから技術を継承し活動を行う「三好敷物」のオリジナルブランド・MIYOSHI RUG（ミヨシ ラグ）など、幅広いコラボレーションが実現した。

アパレルアイテムに加え、オリジナルどんぶりやボトル、アウトドアチェアなど多岐にわたるアイテムが用意されている。注目は、ベルギー発のイヤープラグブランド「Loop Earplugs（ループ・イヤープラグス）」との初コラボレーション。パッケージデザインはRDCとも親交の深いYOSHIROTTEN（ヨシロットン）が手がけた。

オフィシャルアイテムはRainbow Disco Club公式オンラインショップで販売中。

VEIN × RDC PVC KEY HOLDER

【製品情報】

VEIN

VEIN × RDC PVC KEY HOLDER

発売日：2026年3月14日（土）価格：5,500円（税込）販売場所：VEIN公式通販サイト https://www.vein-official.com/shop※2026年4月17日〜4月19日 の期間、Rainbow Disco Club 2026物販ブースでの販売あり

【Rainbow Disco Club 2026 開催概要】

Rainbow Disco Club 2026日程：2026年4月17日（金）〜19日（日）会場：静岡県 東伊豆クロスカントリーコース

公式サイト：https://www.rainbowdiscoclub.com/公式オンラインショップ：https://rdc.thebase.in/