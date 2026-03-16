初対面の女性が『同意してくれている』と主張無感情に虚空に目を向ける男……。それは、かつて個性的な風貌を生かした独特の顔芸で、お茶の間を笑いの渦に巻き込んだ人気芸人と同一人物とは思えないほどだった──。３月13日、元『ジャングルポケット』の斉藤慎二被告（43）の初公判が東京地裁で開かれた。注目の裁判とあって、この日、東京地裁前には20席の一般傍聴席を求め、約300人の長蛇の列ができるほどだった。９時半過ぎ、