◆ＷＢＣ準々決勝日本―ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの隅田知一郎投手（西武）が、準々決勝のベネズエラ戦に２番手として３点リードの５回にマウンドに上がったが、１死一塁から２番ガルシアに失投を完璧に捉えられ、左翼２ランを被弾。１点差に迫られた。２／３回を投げて、１安打１本塁打、２三振、２失点の内容で、３番手・藤平尚真に代わった。先発の山本由伸は４回６９球、